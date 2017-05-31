Россияне стали реже говорить об отказе от крупных расходов

В мае 2017 года инфляционные ожидания россиян продолжили снижаться на фоне приближения фактической инфляции к целевому уровню (4%).

Об этом сообщает Банк России со ссылкой на данные опроса «инФОМ».

Снижение фактической инфляции повлияло на ответы респондентов о товарах и услугах, подорожание которых в последний месяц для них было наиболее очевидно.

Так, снизилась частота упоминания жилищно-коммунальных услуг, лекарств, сигарет, яиц, чая и кофе, цены на которые в апреле действительно росли низкими темпами или снижались.

Постепенное улучшение материального положения и благоприятная ценовая динамика отразились и на ответах об экономии. Респонденты стали реже говорить об отказе от ранее запланированных крупных расходов, в особенности на ремонт жилья.

Об экономии на повседневных товарах и услугах также упоминали меньше опрошенных.