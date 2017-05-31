Специалисты Северного флота ликвидировали условный разлив нефти в Баренцевом море

Сегодня силы поисково-спасательного обеспечения Северного флота в Баренцево море отработали этапы совместного российско-норвежского учения «Баренц-2017».

В назначенном районе экипаж спасательного буксирного судна «Николай Чикер», используя судовой катер, произвёл развёртывание бонового заграждения постоянной плавучести «БПП-600», чтобы оградить участок водной поверхности, условно загрязнённый нефтепродуктами.

Впервые в учении для ликвидации последствий розлива нефтепродуктов на морской акватории был задействован мобильный автономный комплекс водоотлива высокой производительности «МВК-1000».

С использованием кормового электрогидравлического крана была вооружена и опущена в воду помпа с водоотводными рукавами. С её помощью производилась откачка воды с примесью нефтепродуктов, которые поступили в цистерну льяльных вод судна.

В ходе данного этапа также были проведены тренировки по организации взаимодействия между силами поисково-спасательного обеспечения России и Норвегии при ликвидации последствий экологической аварии вследствие розлива нефти на морской акватории, сообщает пресс-служба СФ.

Походный штаб учения находился на спасательном буксире Северного флота «Николай Чикер».