Судьба искалеченной дворняги сделала очередной виток. Вуйчи нашла новый дом

Вуйчи – имя собаки, которую волонтеры подобрали на судоверфи. Её назвали в честь знаменитого австралийца Ника Вуйчича – мотивационного спикера.

В январе собака перенесла серьёзную операцию - ей удалили нос и передние лапы. Но теперь дворняга полностью здорова и живет в новом доме. На летнюю передержку пса взяли одиннадцатиклассница и ее мама.

Алена Лянгазова организатор фонда поддержки бездомных животных «Ищу человека» ухаживала за собакой во время ее лечения.

Девушка возила Вуйчи на процедуры, давала лекарства, обрабатывала раны и выгуливала дворнягу 4 раза в день. В конце мая куратор Вуйчи уезжает из Мурманска на всё лето, поэтому собаке на этот период было необходимо подыскать новый дом.

Дворняга попала в добрые руки, которые будут осуществлять должный уход. После возвращения куратора Вуйчи вернется к Алене на постоянное место жительства.

Травмированному животному уже сделали пластическое корректирование носового прохода. А осенью собаке планируют поставить протезы.

Протезирование позволит Вуйче встать на все четыре лапы, что значительно улучшит качество жизни пушистой любимицы.