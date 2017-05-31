Удар ножом за смену маршрута. В Мурманске задержали вспыльчивого таксиста.

Получил удар ножом за то, что поменял маршрут. В Мурманске задержали таксиста, который напал на своих пассажиров.

Все произошло в Первомайском районе, на проспекте Кольском. Двое приятелей отправились домой на такси, но проехав несколько метров, решили сменить маршрут. Водитель отказался и высадил мужчин на ближайшей остановке, но спустя некоторое время вернулся с ножом и ударил одного из пассажиров, якобы, за обидные слова.



49-летний водитель такси, не имеющий определенного места жительства, оказался ранее судим за кражу. Он сразу признался стражам порядка, что ударил ножом своего пассажира.



Марина Шихова, начальник пресс-службы УМВД России по Мурманской области: «Полицейские обнаружили жителя Мурманска 1980-го года рождения с проникающим ранением грудной клетки. Мужчина был доставлен в медицинское учреждение».



Мурманские полицейские возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Теперь обидчивому таксисту может грозить до 10 лет тюрьмы.