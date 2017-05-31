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В Мурманске вспыльчивый таксист пырнул ножом пассажира из-за смены маршрута

10:3831 мая 2017Просмотров: 148

В Мурманске отдел полиции поступило сообщение от очевидца, что водитель такси в районе дома  по проспекту Кольский, 80 пырнул ножом его знакомого. На место происшествия прибыл наряд ППС.

Потерпевший – житель Мурманска 1980 года рождения – был доставлен в больницу с проникающим ранением грудной клетки.

Свидетель происшествия рассказал, что они со знакомым отдыхали в гостях в Первомайском округе.

Решив отправиться по домам, вызвали такси. Подъехавший на вызов водитель такси провез их несколько метров, после чего пассажиры решили поменять маршрут.

Таксист везти их по другому маршруту отказался, и мужчины попросили высадить их.

Выйдя из машины и отправившись на остановку, мужчины заметили, как автомобиль такси вернулся. Водитель автомашины выскочил из такси, ударил ножом в грудь одного из пассажиров. Второй пассажир, отбившись от нападения, вызвал полицию и скорую. Водитель такси с места происшествия скрылся.

Приметы подозреваемого и номер автомобиля полицейскими переданы всем наружным нарядам полиции. В областном центре был введен план «Перехват».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий наряд ППС задержал автомобиль такси в Первомайском округе около одного из баров и доставил подозреваемого в отдел полиции.

Ранее судимый за кражу водитель такси 1968 года рождения, не имеющий определенного места жительства, признался в содеянном. Нож, которым он ударил в грудь потерпевшего, он успел выбросить.

По факту следователем возбуждено уголовное дело «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.


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