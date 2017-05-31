В Мурманской «научке» пройдет информационная акция «Люблю тебя, Россия!»

С 1 по 18 июня в Мурманской областной научной библиотеке пройдет информационная акция «Люблю тебя, Россия!». В программе акции запланированы мероприятия различного формата для читателей всех возрастов.

Участники акции познакомятся с законодательством Российской Федерации о государственных символах и получат консультации по работе с электронными ресурсами. Сотрудники библиотеки проведут экскурсию по сайту Президента России. Юным читателям будет интересен раздел сайта «Президент России - гражданам школьного возраста».

В эти дни все желающие смогут посмотреть трилогию «Государственные символы России» из фонда Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина. В жанре научно-популярного кино авторы фильма выстраивают повествование о тысячелетней истории России через тему геральдической преемственности.

Посетители библиотеки примут участие в викторине «Государственные символы России» и проверят свои знания методом он-лайн тестирования. Узнать о выдающихся достижениях россиян можно будет в игровой презентации «Сделано в России».