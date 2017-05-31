В Осло состоялось 19 заседание Смешанной Российско-Норвежской комиссии по сотрудничеству в области охраны окружающей среды

В состав российской делегации, которую возглавили министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской, вошли представители заповедника «Пасвик», Института Наследия, российских предприятий и организаций, в том числе руководители «Норникеля» и Кольской ГМК, сообщает kn51.ru.

Как отмечают в российском Минприроды, сотрудничество России и Норвегии в области охраны окружающей среды успешно развивается уже 25 лет на основе межправительственного соглашения.

Предыдущее заседание Смешанной комиссии состоялось в 2016 году в Москве. По его итогам утверждена Программа сотрудничества в области охраны окружающей среды на ближайшие три года.

В ходе заседания, состоявшегося 30 мая в Осло, стороны рассмотрели ход выполнения совместных проектов, утвердили планы работы Смешанной комиссии на 2017-2018 годы, обсудили вопросы развития особо охраняемых территорий и меры по предупреждению вредного воздействия на природу. В частности, участники заседания отметили положительную динамику и результаты, достигнутые Кольской ГМК в снижении негативного влияния на окружающую среду.





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