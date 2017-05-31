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В Ревде провели учения по ликвидации чумы свиней

15:5031 мая 2017Просмотров: 77

30 мая на территории Ревды проведены учения по отработке взаимодействия при угрозе возникновения очага африканской чумы свиней и его ликвидации. Учения проводились на базе ФКУ ИК-23 УФСИН России по Мурманской области.

По легенде учений в ФКУ ИК-23 УФСИН заболело 5 свиней, из которых одна пала. При проведении клинического осмотра поголовья выявлены клинические признаки, характерные для АЧС: лихорадка, угнетение, покраснение кожи ушей, живота.

Заболевание возникло вследствие скармливания животным пищевых отходов, не подвергшихся термической обработке.

По результатам учебной тренировки планируется проведение совещания, на котором будут подведены итоги мероприятия.

 

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