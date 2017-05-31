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В Териберке заяц напал на лодку туристов

20:0131 мая 2017Просмотров: 32

Морж, который забрался на туристическую лодку в Териберке, на самом деле вовсе не морж! Этого морского обитателя легко узнать по видным бивням. А териберский любопытствующий увалень бивней не имеет.

Наш эксперт, любитель морской рыбалки с 40 летним стажем, опознал в неожиданном госте представителя одного из видов тюленя. Вероятнее всего - это лахтак, «морской заяц».

Это один из самых крупных представителей семейства настоящих тюленей (и самый крупный в фауне России). Длина тела - до 2,5 м, подмышечный обхват 148-161 см. Масса изменчива по сезонам в зависимости от упитанности, зимой достигая 360 кг. Распространён почти повсеместно на мелководьях Северного Ледовитого океана.

А вот моржи, по информации нашего эксперта, в районе Баренцева моря практически не наблюдаются. Биологи отмечают небольшую популяцию этих животных неподалёку от побережья Кольского полуострова примерно 20 особей, но она крайне редко попадается на глаза рыбакам.

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