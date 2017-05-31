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Во время Чемпионата мира по футболу в России будет действовать ряд ограничений на оружие и патроны

15:3031 мая 2017Просмотров: 391

В соответствии с указом Президента РФ «Об особенностях применения  усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и кубка конфедераций FIFA 2017 года» в ряде субъектов РФ, вводятся усиленные меры безопасности.

Запрещен оборот гражданского и служебного оружия и патронов к нему (за исключением спортивного огнестрельного оружия и патронов к нему в целях подготовки и проведения всероссийских и международных спортивных соревнований по стрелковым видам спорта) в ряде субъектов РФ:

С 1 июня по 12 июля 2017 г. на территории городов федерального значения Москва и Санкт-Петербург, Республики Татарстан (г. Казань), Краснодарского края (г. Сочи);

- с 25 мая по 25 июля 2018 г. на территории городов федерального значения Москва и Санкт-Петербург, Калининградской области (г. Калининград), Краснодарского края (г. Сочи), Свердловской области (г. Екатеринбург), Ростовской области (г. Ростов-на-Дону), Нижегородской области (г. Нижний Новгород), Волгоградской области (г. Волгоград), Самарской области (г. Самара), Республики Татарстан (г. Казань), Республики Мордовия (г. Саранск).

В случае выявления нарушений оружие и патроны подлежат изъятию и возвращаться будут владельцам только после 13 июля 2017 г. и  26 июля 2018 г. по месту их изъятия.

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