Вуйчи, собака без носа и лап, поправилась и нашла новый дом

Судьба искалеченной дворняги по кличке Вуйчи сделала очередной виток. Напомним, в декабре прошлого года на судоверфи волонтёры нашли собаку с серьёзными травмами. Дворняга перенесла серьёзную операцию - ей удалили нос и передние лапы. Но теперь Вуйча восстановилась после лечения и живет в новом доме.

Вуйчи - так собаку назвали в честь знаменитого австралийца Ника Вуйчича, который без рук и ног живёт полноценной жизнью. Алена Лянгазова организатор фонда поддержки бездомных животных «Ищу человека» ухаживала за собакой во время ее лечения. Теперь куратор Вуйчи уезжает из Мурманска на всё лето.

На летнюю передержку собаку взяли одиннадцатиклассница и ее мама. Осенью Вуйчи вернется к Алене на совсем. Собаке поставят протезы, которые позволят Вуйче встать на все четыре лапы.