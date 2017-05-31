Запланированные на конец мая опрессовки откладываются

Конец мая - традиционное время для испытания тепловых сетей. Но в этом году из-за капризов погоды энергетики вынуждены провести их позже.

Отопительный сезон 2016/2017 года затянулся и не позволил специалистам котельных провести плановые опрессовки. Ведь чтобы проверить тепловые сети на прочность и плотность давлением, необходимо отключить от теплоснабжения потребителей. Теперь даты первых испытаний станут известны только после окончания отопительного сезона, решение о котором принимают администрации городов и поселков региона.



Напомним, в прошлом году опрессовки начались в конце мая. Сейчас холодная погода сохраняется, по прогнозам синоптиков, потепление в Мурманской области начнется только после 7 июня.