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Завтра в Санкт-Петербурге откроется Международный экономический форум

20:1231 мая 2017Просмотров: 94

В поисках нового баланса в глобальной экономики. В Петербурге всё готово к старту Международного экономического форума. В масштабном мероприятии принимает участие делегация от Мурманской области.

Три дня лидеры государств, бизнесмены, финансисты и предприниматели будут искать новый баланс в глобальной экономике. Ещё раз пожать руку и подтвердить партнёрские отношения с крупными предприятиями региона - лейтмотив делегации от Мурманской области.

В один из дней работы Форума будет подписано дополнительное соглашение к действующему документу о социально-экономическом между правительством Мурманской области, компанией «ЕвроХим» и администрацией Ковдорского района.

Марина Ковтун, губернатор Мурманской области: «Знаковым событием, я считаю, станет подписание меморандума о намерениях по заключению специального инвестиционного контракта с компанией «Новотэк» и Минпромторгом России. Предметом меморандума станет не раз упоминавшийся проект строительства специализированной верфи в Белокаменке».

Марина Ковтун отметила ещё одно событие Форума, которое касается нашего региона - это подписание соглашения о социально-экономическом партнёрстве на ближайшие три года с компанией «Фосагро». Центральным событием же форума традиционно станет выступление на пленарном заседании президента России Владимира Путина.

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