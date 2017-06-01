50 литров контрафактного алкоголя изъяли мурманские полицейские

Мурманские полицейские совместно с бойцами ОМОНа Росгвардии проверили одно из предприятий общественного питания на которое поступали жалобы от жителей Ленинского округа.

Как стало известно, продажа спиртного велась без лицензии на осуществление данной деятельности и в неустановленное время.

Владельцы заведения не смогли предоставить стражам правопорядка никаких сопроводительных документов на спиртосодержащую продукцию, находящуюся в реализации.

Всего в ходе проверки полицейские изъяли более 50 литров алкогольной продукции, находящейся в незаконном обороте, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Возбуждены дела об административных правонарушениях. По решению суда виновных может ожидать крупный штраф от 200 тысяч рублей и конфискация изъятой алкогольной продукции.