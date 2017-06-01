16+
!
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

50 литров контрафактного алкоголя изъяли мурманские полицейские

12:5101 июня 2017Просмотров: 208

Мурманские полицейские совместно с бойцами ОМОНа Росгвардии проверили одно из предприятий общественного питания на которое поступали жалобы от жителей Ленинского округа.

Как стало известно, продажа спиртного велась без лицензии на осуществление данной деятельности и в неустановленное время.

Владельцы заведения не смогли предоставить стражам правопорядка никаких сопроводительных документов на спиртосодержащую продукцию, находящуюся в реализации.

Всего в ходе проверки полицейские изъяли более 50 литров алкогольной продукции, находящейся в незаконном обороте, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Возбуждены дела об административных правонарушениях. По решению суда виновных может ожидать крупный штраф от 200 тысяч рублей и конфискация изъятой алкогольной продукции.

Реклама
Читайте также
В Америке вывели из ангара самый большой в мире самолетМурманчанка пыталась приобрести авиабилеты на сомнительном интернет-сайтеВ Междуречье началось строительство мусоросортировочного комплексаВ Санкт-Петербурге начал работу экономический форум
Завтра в Мурманской области ожидается ожидается сильный ветерВ Мурманской области незакоконно охотились на диких северных оленей и птицЮные экскурсоводы перенимали опытСегодня исполняется 145 лет со дня рождения Федора Андреевича МатисенаВ художественном музе открывается выставка «Лес» норвежского фотографа Пера БернтсенаВ Мурманской области пешеходы были пойманы 29 раз на нарушении ПДД
Комментарии
Июнь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
29303112345678910111213141516171819202122232425262728293012
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс