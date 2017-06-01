Артисты драмтеатра поздравили ребят с с Международным днем защиты детей

1 июня, в Международный день защиты детей, артисты Мурманского областного драматического театра поздравили ребят спектаклем «Бременские музыканты».

Были приглашены мальчишки и девчонки из Мурманской региональной общественной благотворительной организации многодетных семей и инвалидов "Радуга", Центра социальных и образовательных услуг "Луч надежды" – г. Мурманск, Союза общественных неправительственных организаций Мурманской области, Детской деревни SOS в Мурманской области, а также дети из малообеспеченных семей, дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, несовершеннолетние дети из многодетных семей, в том числе представители национально-культурных объединений Мурманской области. Всего музыкальную сказку посмотрели более 800 ребят.

Спектакль «Бременские музыканты», который поставил режиссер Никита Ковалев, очень любят дети и взрослые: мамы, папы, дедушки и бабушки. Несмотря на ненастную погоду, в фойе театра царили смех и радость. Малыши фотографировались с любимыми сказочными персонажами, которые, по традиции, встречали ребят в фойе театра.

Фото: Мурманский областной драматический театр