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Делегация Мурманской области начинает работу на Петербургском международном экономическом форуме

14:5001 июня 2017Просмотров: 66

Как мы уже сообщали ранее, сегодня стартует одно из главных событий деловой жизни России и мира – XXI Петербургский международный экономический форум.

В Санкт-Петербурге вновь соберутся главы государств и правительств, общественные и политические деятели, представители деловых и экспертных кругов из России и многих зарубежных стран. Насыщенная повестка ожидает делегацию Мурманской области, которую возглавляет губернатор Марина Ковтун.

Главным лейтмотивом участия делегации Мурманской области в форуме 2017 года станет подтверждение и укрепление партнёрских взаимоотношений с крупными промышленными предприятиями, работающими на территории региона.

Так, планируется подписание дополнительного соглашения к действующему документу о социально-экономическом партнёрстве между правительством Мурманской области, компанией «ЕвроХим» и администрацией Ковдорского района.

С компанией «ФосАгро» будет подписано соглашение о социально-экономическом партнёрстве на 2017-2019 годы. Запланировано подписание Меморандума о взаимопонимании в отношении заключения специального инвестиционного контракта с компанией «НОВАТЭК» и Минпромторгом России. Предметом меморандума станет проект строительства Центра морских крупнотоннажных морских сооружений в Белокаменке.

Также на полях форума планируется подписать соглашения с Федеральной службой по интеллектуальной собственности, Минкомсвязью и «Ростелекомом», – они направлены на формирование в регионе современной технологичной деловой среды и развитие телекоммуникационных услуг. 

Кроме того, в рамках форума губернатор Марина Ковтун примет участие в саммите глав энергетических компаний, который пройдет при поддержке компании «Роснефть», заседании консультативной комиссии Госсовета по теме «Современная региональная промышленная политика как фактор повышения конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности в субъектах РФ», а также презентации результатов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России.

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