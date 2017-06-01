Дорога на Териберку закрыта

Мурманскавтодор сообщает, что из-за сложных погодных и дорожных условий закрыто движение по автодороге Кола - Серебрянские ГЭС, км 51 - км 123 до п. Туманный, включая автоподъезд к с. Териберка с 15 часов.
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