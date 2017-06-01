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Дорога на Териберку закрыта

15:1401 июня 2017Просмотров: 81

Мурманскавтодор сообщает, что из-за  сложных погодных и дорожных условий закрыто движение по автодороге Кола - Серебрянские ГЭС, км 51 - км 123 до п. Туманный, включая автоподъезд  к с. Териберка с 15  часов.


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