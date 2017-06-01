Корпоративный форум «Норникеля» - «Лидерство - это ответственность» состоялся в Москве

Он проходил в весьма необычном формате. Помимо обычных докладов специалистов, работали фокус-группы и интерактивные площадки.

В форуме участвовали более двухсот руководителей компании - от Норильска и Сочи - до Финляндии. Они обсудили реализацию стратегии «Норникеля», а также новые вызовы, стоящие перед компанией. Ключевые темы форума, вокруг которых строились все выступления и обсуждения - это «Эффективность и производительность», «Личный пример руководителя» и «Безопасный труд».

Лариса Зелькова, старший вице-президент - руководитель блока кадровой, социальной политики и связей с общественностью компании «Норникель»: «К вопросу о лидерстве и ответственности. Мне кажется, что в нашей компании нет с этим проблем. Ни с тем, ни с другим. И крайне важно осознать, а в чем же сегодня мы можем считать себя лидерами и что нужно сделать, чтобы завтра оказаться в аналогичной позиции...»

Главная тема этого года « лидерство-это ответственность. « Каким должен быть настоящий руководитель, как он должен поступать, и что требовать от подчиненных? Об этом собравшимся рассказал человек, который на собственном примере доказал, насколько ответственным и решительным должен быть лидер.

Владимир Алекно - заслуженный тренер России по волейболу и девятикратный чемпион России. На Олимпиаде в 12-м году в Лондоне именно благодаря его лидерским качествам и нестандартному мышлению произошло чудо. Наша сборная по волейболу проигрывала Бразилии третий тайм подряд, никто уже не верил в победу. Но после нескольких перестановок, сделанных Алекно, россиянам удалось победить и стать чемпионами.

Владимир Алекно, заслуженный тренер России по волейболу: «Где-то через полгода нас к себе пригласил наш патриарх Кирилл. Он поворачивается ко мне, по имени знает: «Владимир, слушай. А как ты все это выдержал? Я это смотрел 2 партии, не выдержал и пошел молиться, вернулся включил 5 период - вы выигрываете»...

Быть целеустремленным, не бояться рисковать, а главное уметь вдохновить своих людей - вот те принципы, которые по мнению заслуженного тренера России, важны в спорте и не менее важны в бизнесе. Успешным будет то предприятие или подразделение, в котором за трудолюбием сотрудников будет стоять не только звонкая монета. Ведь тогда на Олимпиаде наши ребята сражались не за олимпийский доллар, а за престиж команды, как на международном Олимпе, так и внутри страны.

Владимир Алекно, заслуженный тренер России по волейболу: «Я знаю, что вы много кто с Севера. Может быть, вы подтвердите это, но статистика показала, что именно на Севере после этой победы многие родители повели своих детей в секцию волейбола».

Приветствовал участников форума и президент «Норникеля» - Владимир Потанин.

Владимир Потанин, президент компании «Норникель»: «Это хорошо, что мы время от времени проводим такое мероприятие, как Корпоративный форум. Жизнь идет. Обстановка, в которой мы работаем, меняется. И время от времени нам нужно взять паузу - подумать о том, что мы делаем, как мы делаем и скорректировать наши цели и пути их достижения...»

Владимир Потанин рассказал о текущих задачах и перспективах развития компании, а также ответил на вопросы руководителей подразделений. Ну, а дальше собравшихся ждал ряд семинаров и круглых столов.

В ходе которых обсуждалось что нужно сделать в будущем для достижения глобальных целей, стоящих перед компанией. Особо участники форума подчеркивали в этом роль руководителя. Идеи, разработанные на форуме - лягут в основу будущих социальных и экономических программ, направленных на модернизацию компании - ее экономической и социальной структуры.

Новые социальные проекты и экономическая модернизация. Именно на Корпоративном форуме его участники решали, какой курс в ближайшие годы выберет «Норникель».

И основой грядущих улучшений станет старая поговорка «Хочешь изменить мир - начни с себя».

Лариса Зелькова. старший вице-президент - руководитель блока кадровой, социальной политики и связей с общественностью компании «Норникель»: «Хочу напомнить, что тема в этом году звучит достаточно амбициозно «Лидерство - это ответственность». И конечно каждый из вас, как руководитель, знает - как непросто оказаться в этой самой лидерской позиции. Как непросто бывает разделить ответственность за результат с коллегами...»

Владимир Соловьев, ведущий интерактивного семинара «Личный пример руководителя»: «Мы с вами начинаем этот день с темы, которая является ключевой для этого форума. Подо мной даже написано «Лидерство - это ответственность». И эта тема является сейчас ключевой для большинства корпораций...»



Спикер Владимир Соловьев представил на форуме результаты 20-летних международных исследований. Которые показали, чем ответственней руководитель и чем больше он вовлечен в процесс решения проблем, тем эффективнее и его команда. Ведь подчиненные невольно копируют поведение руководителя. А значит - все базовые изменения внутри компании должны проводиться личными примерами руководителей. «Личный пример» - это еще одна из тем, обсуждавшихся на форуме.

Дарья Крячкова, директор департамента кадровой политики «Норникеля»: «Когда мы говорим о личном примере руководителя, проще говоря, - это тот способ, которым руководитель ежедневно ведет свои дела. Как он работает - это проявляется во всем - как он говорит со своей командой, как он слушает подчиненных, как он ставит задачи, как он сам выполняет принципы и нормы, которые приняты в коллективе...»

Практически целый день участники форума уделили безопасному труду на производстве, эффективности и производительности компании. В этих областях «Норникелем» сделано довольно много. Производственной технике безопасности сейчас уделяют особое внимание, компания много инвестирует в модернизацию, но предстоит достигнуть большего. Как это сделать - и обсуждалось на круглых столах в рамках форума.

Круглые столы были, пожалуй, самой активной и креативной частью форума. Все специалисты были разбиты на группы, каждая из которых должна найти пути решения той или иной проблемы. В конечном итоге, самые лучшие из сгенерированных здесь предложений, лягут в основу программы развития компании...

Светлана Ивченко, директор департамента социальной политики «Норникеля»: «Результаты этой работы возьмут в дальнейшую проработку владельцы тем. Потому что форум построен вокруг тех задач, которые стоят перед нами. Это вопросы безопасности, вопросы эффективности и вопросы - каким образом поменять наши убеждения, менталитет и нашу культуру, для того чтобы этих результатов достичь...»



После подведения итогов круглых столов президент «Норникеля» Владимир Потанин поблагодарил всех участников за работу. Ну, и под занавес мероприятия директору Заполярного филиала компании - Александру Рюмину вручили правительственную награду.



Александр Рюмин, вице-президент, директор заполярного филиала компании «Норникель»: «Александр Александрович! Ответное слово, если можно.... -Коллеги. Друзья. Огромное спасибо! В этой награде лишь малая толика моих заслуг и моего труда. Это наш совместный труд, наши совместные достижения...»

Корпоративный форум «Лидерство - это ответственность» стал уже третьим, проведенным в новом формате, где ключевую роль играют не доклады, а руководители, принимающие активную роль в разработке будущего развития компании.