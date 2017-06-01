Международный День защиты детей в Доме ремесел. «Солнце – это я, небо – это ты!»

В отделе народного искусства и ремесел Мурманского областного художественного музея состоялся праздник, посвященный Международному дню защиты детей.

В празднике участвовали: учащиеся ГАУДО «МОЦДО «Лапландия», МБОУ ДО г. Мурманска «Центр патриотического воспитания «Юная гвардия», воспитанники Дома молодежи-SOS Детской деревни SOS Кандалакша, педагогические работники, а также родители.

Праздник начался с вручения подарков всем гостям. Веселые клоуны создавали праздничное настроение.

Участвуя в экологической викторине «Многообразие природы Кольского севера», дети показали хорошие знания о родном крае. Десять лучших знатоков получили призы от музея.

Мастер-класс «Северная Берегиня. Народная текстильная кукла» провела для детей Тульговец Алена Вадимовна, старший научный сотрудник музея. С огромным удовольствием каждый участник сделал куклу-талисман. В процессе работы дети узнали о способах изготовления текстильных кукол в старину на Руси.

Украшением праздника было творческое выступление вокального ансамбля «Созвучие» Дома детского творчества имени А. Бредова, руководитель - Михайлова Ольга Васильевна.

Несмотря на дождь и снег за окном на празднике была теплая атмосфера.