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Мурманчанка перевела мошенникам 28 тысяч рублей за авиабилеты

15:3001 июня 2017Просмотров: 49

В полицию обратилась мурманчанка. Девушка собиралась лететь на отдых, и в сети Интернет искала сайты по продаже авиабилетов.

Зайдя на один из сайтов, она выбрала оптимальный маршрут и заказала авиабилеты, переведя 28 тысяч рублей через личный кабинет в онлайн банке.

Согласно информации на сайте, после перевода денежных средств ей должны были прийти электронные билеты на e-mail, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Однако девушка ничего не получила, а сайт оказался заблокированным. Поняв, что стала жертвой мошенников, мурманчанка обратилась в полицию.

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