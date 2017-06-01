Мурманчанка перевела мошенникам 28 тысяч рублей за авиабилеты

В полицию обратилась мурманчанка. Девушка собиралась лететь на отдых, и в сети Интернет искала сайты по продаже авиабилетов.

Зайдя на один из сайтов, она выбрала оптимальный маршрут и заказала авиабилеты, переведя 28 тысяч рублей через личный кабинет в онлайн банке.

Согласно информации на сайте, после перевода денежных средств ей должны были прийти электронные билеты на e-mail, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Однако девушка ничего не получила, а сайт оказался заблокированным. Поняв, что стала жертвой мошенников, мурманчанка обратилась в полицию.