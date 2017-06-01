Мурманчанка пыталась приобрести авиабилеты на сомнительном интернет-сайте

В мурманскую полицию обратилась мурманчанка 1989 года рождения. Женщина собиралась лететь на отдых, и искала в интернете сайты по продаже авиабилетов.

Зайдя на сайт www.kupit-bilet-samolet.urest.org, она выбрала оптимальный маршрут и заказала авиабилеты, переведя на указанный ей банковский счет 28 тысяч рублей через личный кабинет в он-лайн банке.

На сайте было сказано, что после перевода денег ей должны были прийти электронные билеты на электронную почту.

Однако никаких проездных документов она не получила, а сайт оказался заблокированным, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Мурманчанка обратилась в полицию.