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Мурманчанка пыталась приобрести авиабилеты на сомнительном интернет-сайте

13:4301 июня 2017Просмотров: 93

В мурманскую полицию обратилась мурманчанка 1989 года рождения. Женщина собиралась лететь на отдых, и искала в интернете сайты по продаже авиабилетов.

Зайдя на сайт www.kupit-bilet-samolet.urest.org, она выбрала оптимальный маршрут и заказала авиабилеты, переведя на указанный ей банковский счет 28 тысяч рублей через личный кабинет в он-лайн банке.

На сайте было сказано, что после перевода денег ей должны были прийти электронные билеты на электронную почту.

Однако никаких проездных документов она не получила, а сайт оказался заблокированным, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Мурманчанка обратилась в полицию.

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