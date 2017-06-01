16+
:
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Мурманские следователи познакомили школьников с секретами своего дела

20:0201 июня 2017Просмотров: 69

В мурманском следственном комитете сегодня состоялся день открытых дверей. Следователи познакомили школьников с секретами своего дела. А самые смелые ребята прошли проверку на детекторе лжи.

Это уже девятый раз, когда следственный комитет открывает свои двери для школьников и ребят из детдомов. Экскурсию для них следователи проводят ежегодно 1 июня в международный день защиты детей. Ребят знакомят с техникой и методами, которыми пользуются сыщики.

Олег Студзинский, руководитель отдела кадров следственного управления СКР России по Мурманской области: «Очень интересуются криминалистической техников, очень интересуются как поступить в кадетский класс. Многие интересуются, какие условия приёма на службу. Но их не знакомят со всем, чем занимается следственный комитет, а знакомят с более общими вопросами, ориентируют на то, что следственный комитет это тот орган, который защищает права ребенка, и сюда можно обратиться».

Ребятам показали криминалистические лаборатории, технику. Наибольший интерес у школьников вызвал полиграф - детектор лжи. Самые смелые отважились на испытание правдой.

«Точно не прогуливаешь школу? Нет. Ты, наверное, троечница! Нет. Хорошо знаешь русский язык? Да. Честно врёшь? Ха-ха».

Экскурсии расширяют кругозор ребят, кому-то помогают определиться с выбором будущей профессии, ведь большинство гостей комитета это будущие выпускники школ. Но главное дети могут быть уверены, что при необходимости их права по закону отстоят специалисты, которые знают своё дело, и к ним всегда можно обратиться за помощью.

Реклама
Читайте также
Связь в отдалёнку и создание тысяч рабочих мест. Марина Ковтун подписала несколько соглашений на экономическом форуме в ПетербургеС днём рождения, Cеверный флот!В Варангер-Фьорде прошли учения «Баренц-2017»200 тысяч квадратных метров мурманских дорог закатают асфальтом
В Мурманске сгорела маршруткаМеждународный День защиты детей в Доме ремесел. «Солнце – это я, небо – это ты!»Артисты драмтеатра поздравили ребят с с Международным днем защиты детейРусская аквакультура: «У нас нет задачи засыпать дохлой рыбой каждую губу Мурманской области»С ЕГЭ по математике удалили одного школьника за мобильный телефонМурманчанин перевел около 8 тысяч рублей мошенникам за полис ОСАГО
Комментарии
Июнь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
29303112345678910111213141516171819202122232425262728293012
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс