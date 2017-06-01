Мурманские следователи познакомили школьников с секретами своего дела

В мурманском следственном комитете сегодня состоялся день открытых дверей. Следователи познакомили школьников с секретами своего дела. А самые смелые ребята прошли проверку на детекторе лжи.

Это уже девятый раз, когда следственный комитет открывает свои двери для школьников и ребят из детдомов. Экскурсию для них следователи проводят ежегодно 1 июня в международный день защиты детей. Ребят знакомят с техникой и методами, которыми пользуются сыщики.

Олег Студзинский, руководитель отдела кадров следственного управления СКР России по Мурманской области: «Очень интересуются криминалистической техников, очень интересуются как поступить в кадетский класс. Многие интересуются, какие условия приёма на службу. Но их не знакомят со всем, чем занимается следственный комитет, а знакомят с более общими вопросами, ориентируют на то, что следственный комитет это тот орган, который защищает права ребенка, и сюда можно обратиться».

Ребятам показали криминалистические лаборатории, технику. Наибольший интерес у школьников вызвал полиграф - детектор лжи. Самые смелые отважились на испытание правдой.

«Точно не прогуливаешь школу? Нет. Ты, наверное, троечница! Нет. Хорошо знаешь русский язык? Да. Честно врёшь? Ха-ха».

Экскурсии расширяют кругозор ребят, кому-то помогают определиться с выбором будущей профессии, ведь большинство гостей комитета это будущие выпускники школ. Но главное дети могут быть уверены, что при необходимости их права по закону отстоят специалисты, которые знают своё дело, и к ним всегда можно обратиться за помощью.