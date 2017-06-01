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На выходных в Териберке пройдёт областной праздник «Териберская волна»

09:3001 июня 2017Просмотров: 280

3 июня в селе Териберка пройдет областной праздник «Териберская волна», посвященный 79-летию образования Мурманской области.

Праздник станет кульминационным мероприятием областной культурно-художественной акции «Славься, Мурманская область!».

Гостей ждет насыщенная и интересная культурная программа. Мероприятия пройдут с 12 до 18 часов на пяти площадках.

На центральной площади села развернутся ярмарка-продажа изделий мастеров декоративно-прикладного искусства и гастрономическая выставка-продажа продукции местных производителей и предприятий розничной торговли. Студенты учреждений среднего профессионального образования Мурманской области на выставке «Вкус Арктики» удивят северян кулинарными изделиями и проведут мастер-классы по кулинарному искусству.

Также состоятся показательные выступления группы быстрого реагирования военнослужащих и клубов военно-исторической реконструкции, презентации традиционных саамских игр и проекта «Новая глава» (мобильная библиотека Териберка – Вардё).

На молодежной дискотеке выступит группа «Колотый лед» из Мурманска.

Для маленьких гостей праздника Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова и областная детско-юношеская библиотека подготовили познавательно-развлекательную программу «Когда на планете хозяева дети», областной театр кукол подарит детям спектакль «Королевские зайцы», а областной краеведческий музей представит передвижную выставку «Притяжение Севера». 

Партнёр праздника – «КолАтомЭнергоСбыт» проведет акцию по замене старых ламп накаливания на новые светодиодные.

Кульминацией праздника станет концерт «Славься, Мурманская область!», в котором примут участие хореографические, вокальные и фольклорные коллективы Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, Кольского, Кировского и Ловозерского районов.

Концертная программа завершится грандиозным флеш-мобом и запуском шаров. Начало концерта – в 13.00 на центральной площади поселка.

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