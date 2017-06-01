Вы не хотите читать? Вы хотите смотреть всё и сразу? Тогда эта страничка для вас. Только здесь вы найдёте полное видео программы «Новости» от 1 июня 2017 года.

Сегодня в выпуске:

Судно затонуло, люди в море ждут помощи, тонны нефти попали в залив. Чем наши моряки удивили норвежцев во время масштабной тренировки?



Связь в отдалёнку и создание тысяч рабочих мест. Глава региона Марина Ковтун подписала несколько соглашений на международном экономическом форуме в Петербурге.



200 тысяч квадратных метров закатают асфальтом. В Мурманске начали ремонт дорог.

Как мурманские ученики зарабатывают на разбирании школьных парт? В городе начали работу детские трудовые бригады.



Детектор не обманешь! Мурманские следователи устроили для школьников мастер-класс по сыскному делу.