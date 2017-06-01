Прокуратура Печенгского района добивается закрытия сайта по продаже дипломов о высшем образовании

Прокуратурой Печенгского, путем мониторинга размещенной в сети Интернет информации, выявлен сайт, содержащий информацию о приобретении свидетельств ЕГЭ, дипломов о высшем, среднем, послевузовском образовании, об окончании колледжа, техникума, училища, о продаже аттестатов школ.

Сайт открыт для свободного доступа неопределенного круга лиц. Доступ на него свободный и не требует предварительной регистрации, ознакомиться с содержанием сайта может любой интернет-пользователь.

Прокуратурой района в суд направлено заявление о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации, сообщает пресс-служба прокуратуры по Мурманской области.

Рассмотрение заявления находится на контроле в прокуратуре района.