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Русская аквакультура: «У нас нет задачи засыпать дохлой рыбой каждую губу Мурманской области»

17:0101 июня 2017Просмотров: 91

«Мы не москвичи, которые на всех плюют, - заявил сегодня генеральный директор ПАО «Русская аквакультура» Илья Соснов на встрече с руководителями СМИ Мурманской области, - наша задача, чтобы не было такого мифа».

Слово «задача» Илья Соснов употребил за время разговора с журналистами не менее 10 раз.

Название компании прогремело на всю Мурманскую область в прошлом году, когда в начале сентября в Кольском районе были обнаружены залежи гниющей рыбы.  Могильник грозил экологической катастрофой. Меньше чем через неделю ветеринарные специалисты ликвидировали свалку, дезинфицировали и замуровали отходы в бетонном отстойнике.

Многие тут же поспешили обвинить во всем компанию «Русская аквакультура», которой принадлежала эта рыба. И сегодня рыбопромышленники, вспоминая эту историю,  откровенно рассказали, какие убытки понесла компания, что было причиной гибели лосося и как у них сложились дальнейшие отношения с конторой, которая занималась утилизацией рыбы.   

Причина гибели, по словам  одного из руководителей, болезнь рыбы. Компания потеряла в общей сложности в 2016 году 10 000 000 кг товарной рыбы.

Директор нашел сравнение этого объема, понятное для журналистов: «Это примерно половина населения города Мурманска в килограммах».

За утилизацию дохлой рыбы фирме «Северное сияние» рыбопромышленники заплатили 10 миллионов рублей. После скандала «Русская аквакультура» попыталась отсудить у владельцев крематория эти деньги, как за не выполненные работы, но тщетно. Арбитражный суд принял сторону «Северного Сияния».

Илья Соснов: «Мы получили плохой опыт. Наша компания стала еще сильнее заниматься  биологической безопасностью. Мы понимаем,  где какие проблемы существуют в этом производстве,  отстроили бизнес процессы, сделали инфраструктурные вложения на негативные события».  

Оборот компании в 2016 году составил 4 миллиарда рублей. Убытки компании от гибели рыбы в прошлом году составили 1 миллиард рублей.  Тем не менее, в 2016  «Русская аквакультура» оказалась в плюсе, вынужденно продав одно из своих предприятий.

К 2022 году компания хочет освоить новые участки для разведения рыб. Судя по рекламному ролику, представленному  на встрече со СМИ, в общей сложности их будет не меньше 17.

На опасения, высказанные журналистами, по поводу безопасности производства Илья Соснов заявил: «У нас нет задачи засыпать дохлой рыбой каждую губу Мурманской области. Мы занимаемся бизнесом. Задача бизнеса – зарабатывать деньги, а на дохлой рыбе денег не сделать».  

В планах у руководства «Русской аквакультуры» остается надежда построить смолтовый завод по выращиванию молоди лосося. Он будет единственным в России. Пока весь биоматериал рыбопромышленники покупают в Норвегии, так же как и корм. Сухогруз, принадлежащий «Русской аквакультуре» регулярно привозит корм из соседней страны.  100-граммовая  рыбка  норвежского происхождения в садках Титовки превращается в товарный 5-килограммовый лосось за 2 года.

Илья Соснов  работал в нефтяной и нефтехимической отраслях. По образованию - экономист, окончил МГУ им. М.В. Ломоносова. После учебы трудился  в аудиторской компании: в 1999–2002 годах занимал должность аудитора, а потом старшего аудитора в компании PricewaterhouseCoopers.  В 2003 году устроился на работу  в ЮКОС. В 2006 году перешел  в нефтехимическую компанию «Салаватнефтеоргсинтез», через три года устроился в «Сибур — Русские шины». А в 2011 году руководитель «Сибур — Русские шины» Вадим Гуринов, который уходил развивать проект «Русское море — Добыча» пригласил Илью Соснова  с собой на позицию финансового директора. В настоящее время – Илья Соснов - генеральный директор ПАО «Русская аквакультура».




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