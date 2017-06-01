Русская аквакультура: «У нас нет задачи засыпать дохлой рыбой каждую губу Мурманской области»

«Мы не москвичи, которые на всех плюют, - заявил сегодня генеральный директор ПАО «Русская аквакультура» Илья Соснов на встрече с руководителями СМИ Мурманской области, - наша задача, чтобы не было такого мифа».

Слово «задача» Илья Соснов употребил за время разговора с журналистами не менее 10 раз.

Название компании прогремело на всю Мурманскую область в прошлом году, когда в начале сентября в Кольском районе были обнаружены залежи гниющей рыбы. Могильник грозил экологической катастрофой. Меньше чем через неделю ветеринарные специалисты ликвидировали свалку, дезинфицировали и замуровали отходы в бетонном отстойнике.

Многие тут же поспешили обвинить во всем компанию «Русская аквакультура», которой принадлежала эта рыба. И сегодня рыбопромышленники, вспоминая эту историю, откровенно рассказали, какие убытки понесла компания, что было причиной гибели лосося и как у них сложились дальнейшие отношения с конторой, которая занималась утилизацией рыбы.

Причина гибели, по словам одного из руководителей, болезнь рыбы. Компания потеряла в общей сложности в 2016 году 10 000 000 кг товарной рыбы.

Директор нашел сравнение этого объема, понятное для журналистов: «Это примерно половина населения города Мурманска в килограммах».

За утилизацию дохлой рыбы фирме «Северное сияние» рыбопромышленники заплатили 10 миллионов рублей. После скандала «Русская аквакультура» попыталась отсудить у владельцев крематория эти деньги, как за не выполненные работы, но тщетно. Арбитражный суд принял сторону «Северного Сияния».

Илья Соснов: «Мы получили плохой опыт. Наша компания стала еще сильнее заниматься биологической безопасностью. Мы понимаем, где какие проблемы существуют в этом производстве, отстроили бизнес процессы, сделали инфраструктурные вложения на негативные события».

Оборот компании в 2016 году составил 4 миллиарда рублей. Убытки компании от гибели рыбы в прошлом году составили 1 миллиард рублей. Тем не менее, в 2016 «Русская аквакультура» оказалась в плюсе, вынужденно продав одно из своих предприятий.

К 2022 году компания хочет освоить новые участки для разведения рыб. Судя по рекламному ролику, представленному на встрече со СМИ, в общей сложности их будет не меньше 17.

На опасения, высказанные журналистами, по поводу безопасности производства Илья Соснов заявил: «У нас нет задачи засыпать дохлой рыбой каждую губу Мурманской области. Мы занимаемся бизнесом. Задача бизнеса – зарабатывать деньги, а на дохлой рыбе денег не сделать».

В планах у руководства «Русской аквакультуры» остается надежда построить смолтовый завод по выращиванию молоди лосося. Он будет единственным в России. Пока весь биоматериал рыбопромышленники покупают в Норвегии, так же как и корм. Сухогруз, принадлежащий «Русской аквакультуре» регулярно привозит корм из соседней страны. 100-граммовая рыбка норвежского происхождения в садках Титовки превращается в товарный 5-килограммовый лосось за 2 года.





Илья Соснов работал в нефтяной и нефтехимической отраслях. По образованию - экономист, окончил МГУ им. М.В. Ломоносова. После учебы трудился в аудиторской компании: в 1999–2002 годах занимал должность аудитора, а потом старшего аудитора в компании PricewaterhouseCoopers. В 2003 году устроился на работу в ЮКОС. В 2006 году перешел в нефтехимическую компанию «Салаватнефтеоргсинтез», через три года устроился в «Сибур — Русские шины». А в 2011 году руководитель «Сибур — Русские шины» Вадим Гуринов, который уходил развивать проект «Русское море — Добыча» пригласил Илью Соснова с собой на позицию финансового директора. В настоящее время – Илья Соснов - генеральный директор ПАО «Русская аквакультура».









