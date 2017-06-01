16+
!
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

С ЕГЭ по математике удалили одного школьника за мобильный телефон

16:3301 июня 2017Просмотров: 88

Первый из обязательных экзаменов для одиннадцатиклассников прошел 31 мая в соответствии с расписанием на 29 пунктах проведения экзаменов. В Мурманской области экзамен прошел в штатном режиме, утечек экзаменационных материалов не зафиксировано. За наличие мобильного телефона удален один участник. Пересдать экзамен он сможет в следующем году.

В Едином государственном экзамене по математике базового уровня приняли участие 2399 человек.

На всех пунктах проведения экзаменов были организованы печать контрольных измерительных материалов и сканирование экзаменационных материалов, что повысило информационную безопасность экзамена. Присутствовали аккредитованные общественные наблюдатели.

Свои результаты участники ЕГЭ по математике базового уровня смогут узнать не позднее 14 июня.

Читайте также
Русская аквакультура: «У нас нет задачи засыпать дохлой рыбой каждую губу Мурманской области»Мурманчанин перевел около 8 тысяч рублей мошенникам за полис ОСАГОНОВАТЭК, Минпромторг РФ и правительство Мурманской области намерены заключить специальный инвестиционный контрактВ Мурманске начали работать трудовые бригады для молодежи
Мурманчанка перевела мошенникам 28 тысяч рублей за авиабилетыДорога на Териберку закрытаПо улице Беринга в Мурманске горит маршруткаЖурналисты ТВ-21 предложили мурманчанам сажать яблониВ «Пасвике» продолжается весенний учет водоплавающих птицДелегация Мурманской области начинает работу на Петербургском международном экономическом форуме
Комментарии
Июнь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
29303112345678910111213141516171819202122232425262728293012
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс