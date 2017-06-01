С ЕГЭ по математике удалили одного школьника за мобильный телефон

Первый из обязательных экзаменов для одиннадцатиклассников прошел 31 мая в соответствии с расписанием на 29 пунктах проведения экзаменов. В Мурманской области экзамен прошел в штатном режиме, утечек экзаменационных материалов не зафиксировано. За наличие мобильного телефона удален один участник. Пересдать экзамен он сможет в следующем году.

В Едином государственном экзамене по математике базового уровня приняли участие 2399 человек.

На всех пунктах проведения экзаменов были организованы печать контрольных измерительных материалов и сканирование экзаменационных материалов, что повысило информационную безопасность экзамена. Присутствовали аккредитованные общественные наблюдатели.

Свои результаты участники ЕГЭ по математике базового уровня смогут узнать не позднее 14 июня.