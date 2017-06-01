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Сегодня девятиклассники Мурманской области сдают экзамены по выбору

09:4501 июня 2017Просмотров: 20

1 июня согласно расписанию проведения основного государственного экзамена девятиклассники Мурманской области сдают второй экзамен по выбору на 50 пунктах проведения экзаменов.

В экзамене по физике планируют принять участие 1308 человек, по биологии – 1506, по истории – 250, по литературе – 21.

На экзамене по физике разрешено использовать непрограммируемый калькулятор и лабораторное оборудование. Продолжительность экзамена – 3 часа. Минимальное количество баллов – 10.

На экзамене по биологии разрешается использовать линейку и непрограммируемый калькулятор. Продолжительность экзамена – 3 часа. Минимальное количество баллов – 13.

Дополнительные материалы и оборудование на экзамене по истории не используются. Продолжительность экзамена – 3 часа. Минимальное количество баллов – 13.

На экзамене по литературе разрешается пользоваться полными текстами художественных произведений, сборниками лирики, которые будут предоставлены в пункте проведения экзаменов. Продолжительность экзамена – 3 часа 55 минут. Минимальное количество баллов – 7.

Напомним, что с этого года для получения аттестата необходимо успешно сдать экзамены по русскому языку и математике, а также два экзамена по выбору обучающихся из числа учебных предметов: физика, химия, биология, литература, география, история, обществознание, иностранные языки, информатика и ИКТ.

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