Сегодня Краснознаменному Северному флоту исполняется 284 года

1 июня 2017 года исполняется 284 года со Дня образования Краснознаменного Северного флота – межвидового стратегического объединения Вооруженных Сил Российской Федерации, защищающего национальные интересы России как в Арктике, так и в других районах Мирового океана.



Сегодня Северный флот – один из самых мощных флотов ВМФ России. В его состав входят разновидовые объединения – подводные и надводные силы, армейский корпус сухопутных войск, береговые войска, армия ВВС и ПВО.



На вооружении Северного флота уникальные корабли океанской зоны – такие как флагман ВМФ России тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» и флагман Северного флота – тяжелый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий». Но главной особенностью Северного флота остаётся наличие самой важной составляющей системы обороноспособности великого государства – морских стратегических ядерных сил.

Подводными лодками флота непрерывно решаются задачи боевого патрулирования и боевого дежурства в Мировом океане.

Как отметил командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов, «в зимнем периоде обучения Северный флот еще раз подтвердил, что способен успешно решать не только учебные, но и боевые задачи, о чем свидетельствует итоги средиземноморского похода корабельной авианосной группы Северного флота, возглавляемой авианесущим крейсером «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов».

Операция против международного терроризма в Сирийской Арабской Республике показала, что система подготовки моряков и лётчиков, которая совершенствуется в ходе многочисленных учений и проверок боеготовности, правильная и высокоэффективная.

Только в 2017 году более 100 военнослужащих Северного флота награждены государственными наградами, а медалями Минобороны России - более 5,5 тысяч военнослужащих и гражданского персонала.

В мирное время за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга, 30 военнослужащих Северного флота были удостоены высшего звания – Герой Российской Федерации.

В последние годы моряки Северного флота продолжают активно осваивать и изучать Арктику, стала повседневной практика походов кораблей и судов флота на острова Новосибирского архипелага, Новой Земли и архипелага Земли Франца-Иосифа. На арктических островах создана и продолжает совершенствоваться современная разветвленная военная инфраструктура, включающая в себя высокотехнологичные и эффективные системы освещения обстановки, функционирующие во всех средах – в воздухе, на воде и под водой.

Комплекс мероприятий по освоению Арктики – это одна из приоритетных задач, стоящих перед моряками Северного флота в ближнесрочной перспективе.

1 июня 2017 года во всех объединениях и соединениях Северного флота состоятся торжественные митинги, а на кораблях – тожественные церемонии подъема Военно-морского флага.



Северный флот свою историю ведет от эскадры, созданной в 1733 году для защиты территорий Российской империи, морских торговых путей и промыслов на Белом море и побережье Кольского полуострова. 25 мая 2014 года приказом главнокомандующего ВМФ России годом образования Северного флота определен 1733, годовым праздником — 1 июня.



