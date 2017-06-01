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Сегодня во всем мире отмечают День защиты детей

07:4501 июня 2017Просмотров: 57

Международный день защиты детей отмечается ежегодно 1 июня, учреждён в ноябре 1949 года в Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин, впервые отмечался в 1950 году.

Противники абортов выбрали этот день для проведения акций в защиту права нерождённых детей на жизнь. В различных странах мира (США, Чехии, Литве, Белоруссии и прочих) они собираются 1 июня или в один из ближайших дней, чтобы привлечь внимание широкой общественности к проблеме абортов.

В России также проводятся акции против абортов, такие как автопробег, крестный ход, марш, митинг, молебен, пикет, просмотр фильмов с последующим обсуждением, раздача информационных материалов, приостановка абортов медицинскими учреждениями, говорится на Википедии.

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