Связь в отдалёнку и создание тысяч рабочих мест. Марина Ковтун подписала несколько соглашений на экономическом форуме в Петербурге

Сегодня в Санкт-Петербурге открылся XXI Петербургский международный экономический форум. Одно из главных событий деловой жизни России и мира собрало глав государств и правительств, общественных и политических деятелей, представителей бизнеса и различных экспертов. На форуме работает и делегация Мурманской области, которую возглавляет губернатор Марина Ковтун.

Рабочая повестка нашей делегации очень насыщенная, запланированы встречи с руководителями крупнейших промышленных предприятий региона и страны, подписание соглашений и меморандумов.



Сегодня Марина Ковтун подписала соглашения с Федеральной службой по интеллектуальной собственности, а также Минкомсвязью и «Ростелекомом». По словам губернатора , это очередной шаг к ликвидации цифрового неравенства.



Соглашение об инвестиционных намерениях между правительством Мурманской области, Минпромторгом России и компанией «НОВАТЭК» также было подписано на одной из площадок форума. Топливный гигант планирует вложить средства в строительство морских сооружений в Белокаменке и создать в регионе более 8000 рабочих мест



Марина Ковтун, губернатор Мурманской области: «Конечно, мы бы хотели, чтобы компания «Новатэк» реализовала все свои планы в лице дочерней компании «Кольская верфь» на территории Мурманской области, западного берега Кольского залива. У нас сегодня нет сомнений, потому что все планы реализуются в срок».



Завтра губернатор Марина Ковтун примет участие в саммите глав энергетических компаний, а также в заседании Госсовета, где обсудят региональную промышленную политику.