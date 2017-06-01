Телепрограмма на 2 июня (пятница)

Программа передач Телеканала ТВ21+

Пятница, 02 июня 2017 г.

06:00 Телегазета (12+)

06:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

07:00 Мультимир (6+)

Обезьянки из космоса.

Раскраска.

Профессор Почемушкин.

Незнайка в Солнечном городе.

07:27 Мультимир (12+)

Мы живем в России.

07:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

08:00 Новости ТВ-21 (16+)

08:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

09:00 Новости ТВ-21 (16+)

09:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

10:00 Новости ТВ-21 (16+)

10:30 Телегазета (12+)

11:00 Карамель. 11, 12 серии. Сериал (16+)

Россия. 2011 г.

Комедия.

В ролях: Алла Юганова, Виктор Добронравов, Михаил Полицеймако, Александр Константинов, Лиза Мартинес, Ольга Тумайкина, Александр Шпагин, Георгий Сегал, Александра Фролова, Николай Зазуля.

Вокруг карамели, которую главной героине, 28-летней Ане, дает загадочная старушка в знак признательности за оказанную ей помощь, разворачивается целая история. Неуверенная в себе Аня, терпящая неудачи как в личной жизни, так и на работе, становится обладательницей волшебного дара: съев конфету, она начинает слышать мысли окружающих ее мужчин.

12:42 Познавательная программа (12+)

Черные дыры.

Три состояния вещества.

Закон Архимеда.

12:59 Новости ТВ-21 (16+)

13:30 Телегазета (12+)

13:50 Познавательная программа (12+)

Черные дыры.

14:00 Тайны разведки. Документальный цикл (16+)

Работа спецслужб окутана завесой тайны. Информации крайне мало, она редко становится достоянием гласности. Зато слухов, легенд и домыслов предостаточно. В этом цикле мы расскажем о знаменитых шпионах и разведчиках, самых громких операциях, связанных с Россией и СССР. Многие события и факты до последнего времени находились под грифом «секретно», и их публикация - настоящая сенсация. Все фильмы основаны на подлинных документах из архивов ФСБ и Службы внешней разведки.

14:50 Познавательная программа (12+)

Три состояния вещества.

14:57 Мультимир (12+)

Мы живем в России.

15:00 Новости ТВ-21 (16+)

15:15 Телегазета (12+)

15:30 Мастера. Документальный цикл (12+)

Программа о людях и их профессиях. Каждая серия - рассказ о редких и необычных специальностях. На сегодняшний день в России существует около 7000 профессий, многие из которых пришли из древности и стали национальным достоянием. Стеклодув, колокольник, печник, оленевод или корабельный плотник - кто в XXI веке хранит профессиональные тайны этих ремесел? В чем их особенность и где они хранятся? В каждом выпуске ведущий проекта Тимур Султанов знакомится с искусными умельцами, погружается в их быт и пытается обучиться их мастерству. "Мои друзья шутят, что скоро в моей трудовой книжке не останется свободных строк. Ну и что, зато я уверен, что в самых суровых жизненных обстоятельствах я смогу выстругать себе деревянную лачугу, выковать нож и даже выдуть из стекла пару стаканов", - рассказывает Тимур.

15:55 Мультимир (12+)

Мы живем в России.

15:59 Новости ТВ-21 (16+)

16:15 Телегазета (12+)

16:32 Крымская война. Документальный цикл (16+)

История военного мужества и победы русской дипломатии в битве за Крым.

Первая высадка западного десанта в Крыму состоялась почти 160 лет назад. В России эту войну назовут Крымской, в Турции – Войной за святые места, а в Европе – Восточной. Для западной коалиции вторжение на Крымский полуостров было лишь одним из этапов большой охоты. Речь шла не просто о захвате Крыма, о чем грезила Османская империя.

Как писал король Франции своему послу в России, «удалить Россию как можно дальше от европейских дел всегда было нашей целью…». До сентября 1854 года европейский мир не видел десантной операции такого масштаба - 62 тысячи отборных солдат и офицеров англо-французской коалиции высадились под Евпаторией... К такому развитию событий Российская империя не была готова. В Петербурге до последнего не верили, что это вообще возможно… Очередным Крестовым походом шла на восток старушка Европа. И русским, в очередной раз, пришлось защищаться от врага, превосходящего по силе и технике. И впервые доказывать, что Крым – наш…

17:26 Познавательная программа (12+)

Закон Архимеда.

17:33 Фильмы-участники Всероссийского телевизионного конкурса «Федерация» (16+)

Агрономика. Тепличный бизнес (Фильм ТРК «Мир Беломорья», г. Белгород). По проекту к 2020-му году в Белгородской области должно появиться 500 гектаров теплиц. Поддержка есть и со стороны региона, и на федеральном уровне. Почему «тепличники» готовы отказаться от субсидий? Чем они предлагают заменить существующие бонусы для сельхозпроизводителей? Чем объясняют свой вход в тепличный проект новые игроки? Взгляд на отрасль, оценка рисков и преимуществ — в специализированном проекте о сельском хозяйстве «Агрономика».

17:52 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Заповедник. Нам по пути.

18:02 Телегазета (12+)

18:30 Смертельные опыты. Документальный цикл (16+)

Жизнь настоящего ученого во все времена – самоотверженный подвиг. Служить науке – значит, быть готовым обречь себя на лишения и жертвы, стать изгоем, и, возможно, подвергнуть реальной опасности свое здоровье и даже жизнь. При этом ученые - жертвы стереотипов. Каково это - делать открытия? Чего стоит истина? Чьи имена незаслуженно забыты? Судьбоносные, рискованные и самые трагические страницы истории науки и тех, кто ее продвигает, в документальном цикле «Смертельные опыты».

18:56 Мультимир (12+)

Мы живем в России.

18:59 Мультимир (6+)

Обезьянки из космоса.

Раскраска.

Профессор Почемушкин.

Незнайка в Солнечном городе.

19:26 Мультимир (12+)

Мы живем в России.

19:30 Новости ТВ-21 (16+)

20:00 Отдыхай в Крыму. Документальный цикл (12+)

20:14 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Заповедник. Перепись пернатых.

Заповедник. Ботанический сад.

Заповедник. Заповедник открытых дверей.

20:32 EUROMAXX. ОКНО В ЕВРОПУ. ТВ-шоу (16+)

Euromaxx - топовое ТВ-шоу немецкой медиакомпании DW. Оригинальная версия программы, которая производится DW в Берлине, недавно отметила свой юбилей – 10 лет.

Euromaxx - первый тележурнал, рассказывающий о европейских событиях 365 дней в году.

Euromaxx - это многогранный взгляд на жизнь Европы и европейцев. Это яркий калейдоскоп сюжетов: дизайн и архитектура, мода и стиль, города и характеры, вкусная еда и хорошая музыка.

21:00 Охотники за разумом. Художественный фильм (16+)

США, Нидерланды, Великобритания, Финляндия. 2004 г.

Триллер.

В ролях: Кэтрин Моррис, Джонни Ли Миллер, ЭлЭл Кул Джей, Кристиан Слэйтер, Клифтон Коллинз-мл., Вэл Килмер, Эйон Бэйли, Уилл Кемп, Патрисия Веласкес, Кассандра Белл.

На удаленном острове семь будущих агентов ФБР проходят решающий тест, чтобы попасть в элитный отдел «охотников за разумом» — людей, по мельчайшим уликам и любым сведениям составляющих психологические профили опаснейших преступников.

Но испытание становится слишком реальным, когда в их группе оказывается настоящий серийный убийца. Успеют ли оставшиеся в живых выявить маньяка в своих рядах, пока он не расправился с каждым поодиночке?

22:48 Отдамся в хорошие руки. Художественный фильм (16+)

Россия. 2009 г.

Комедия.

В ролях: Екатерина Кудринская, Алексей Сидоров, Михаил Процько, Денис Никифоров, Марат Башаров, Петр Томашевский, Митя Лабуш, Виталий Хаев, Евгений Сахаров, Алексей Соболев

Юная синеглазая красотка Маша живет с двумя братьями в странном доме на берегу Черного моря. Их мать отправилась на поиски лучшей жизни, а семейству Солнцевых приходится выживать самостоятельно. В поисках средств к существованию Маша и ее братья попадают в водоворот разнообразных приключений. В череде событий мелькает богатый француз и погоня за ним с целью замужества, и семейка безбашенных соседей во главе с суровым папашей, и парочка влюбленных в Машу милиционеров, а также байкеры, вооруженное ограбление, угон машины и незаконное пересечение границы. Все это — далеко не полный список приключений семьи Солнцевых на фоне крымских пейзажей. А в конце, как в сказке, героиня находит свою любовь.

00:39 Телегазета (12+)

01:00 Новости ТВ-21 (16+)

01:30 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Танцуй свою жизнь. Это фильм о том, как молодежь приходит в ансамбль Танца Сибири им. М. Годенко - жемчужину не только красноярской, но и мировой культуры.

На уровне сердца. Авторы фильма попытались на примере празднования 70-летия Петсамо-Киркенесской операции рассказать об отношениях жителей приграничных районов России и Норвегии.

02:30 Новости ТВ-21 (16+)

03:00 Телегазета (12+)

03:30 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Челюскин ехал по Таймыру. Супруги Лубнины живут в поселке Диксон. Свою жизнь они посвятили поискам следов Великой Северной экспедиции.

Дети папы или Уроки музыки. Эта история рассказывает об уроках игры на фортепиано, которые даёт незрячий польский педагог незрячему русскому мальчику.

04:29 Новости ТВ-21 (16+)

05:00 Телегазета (12+)

05:17 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Холодная земля, горячее сердце. Станислав Таймазов – настоящий кавказец, гордый, сильный и горячий. Его пригласили на работу горным инженером в Кольскую ГМК на рудник «Северный глубокий». Чему он хочет научить сына? Почему женился на русской девушке? И какой совет ему дал отец?

Озеро. Семья Филипповых живет на Севере, вдали от цивилизации. Фильм рассказывает о том, как природа, труд и творчество спасают человека от духовной гибели, дают ему силы жить дальше и не дают сломиться.