В Баренцевом море прошли международные учения «Баренц-2017»

С российской стороны в учениях «Баренц-2017» приняли участие военные Северного флота, пограничники, специалисты экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ, морского спасательно-координационного центра Мурманск.

С норвежской стороны участвовали сотрудники береговой охраны и объединенного спасательного центра Северной Норвегии.

На первом этапе учений спасали экипаж терпящего бедствие судна. Условных пострадавших искали с воды и с воздуха. Была задействована авиация Северного флота.

Во время второго этапа учений боролись с условным разливом нефти. Выставляли надувные боновые заграждения, чтобы сделать ловушку для нефтяного пятна.

После завершения учений норвежские специалисты побывали на буксире «Николай Чикер», посмотрели, как организована работа медицинского блока на судне.

За учениями с борта спасательного буксира «Николай Чикер» наблюдали наши корреспонденты Наталья Алексеенко и Константин Кабанец. Подробный репортаж в программе «Новости» смотрите сегодня в 19:30.