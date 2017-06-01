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В художественном музе открывается выставка «Лес» норвежского фотографа Пера Бернтсена

12:1501 июня 2017Просмотров: 69

2 июня в 17.00 в выставочном зале Мурманского областного художественного музея откроется выставка «Лес» норвежского фотографа Пера Бернтсена.

В экспозиции будет представлено около 40 фоторабот, посвящённых красоте таёжного ландшафта Финляндии, Швеции, Норвегии и России.

Идея фотопроекта родилась в 2009 году, когда Пер Бернтсен  отправился в путешествие на машине из Киркенеса в Осло. Несмотря на то, что идея появилась внезапно, его реализация заняла некоторое время – полевые съемки велись на протяжении летних сезонов 2013 – 2015 гг.

География проекта охватывает территорию приблизительно четыреста на пятьсот километров и находится полностью в пределах Сапми - малонаселенной территории, принадлежавшей саамам до прихода четырех наций.

На торжественном открытии  выставки будет присутствовать автор.

Выставка будет работать до 25 июня 2017 года.

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