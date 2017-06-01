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В Междуречье началось строительство мусоросортировочного комплекса

13:2801 июня 2017Просмотров: 92

31 мая строители приступили к монтажу мусоросортировочного комплекса Мурманского филиала предприятия «Управление отходами» в районе поселка Междуречье.

На специально подготовленные фундаменты будет установлено более 40 металлических колонн высотой 10-12 метров. Они станут основой корпуса производственного цеха где разместят мусоросортировочное оборудование.

Общая площадь здания 2500 кв. метров. В соответствии с графиком монтаж всех конструкций будет завершен до конца июня.

Строительство мусоросортировочного комплекса, полигона для размещения так называемых «хвостов» сортировки и мусороперегрузочных станций стало возможно благодаря концессионному соглашению заключенному между Правительством Мурманской области и АО «Управление отходами».

На сегодняшний день компания «Управление отходами» уже реализовала подобные проекты в 7 регионах России на сумму 8,6 млрд. руб.

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