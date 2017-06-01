В Мурманске полицейские изъяли из незаконного оборота более 50 литров алкогольной продукции

Ей торговали в одном из предприятий общественного питания. Сообщение об этом поступило в полицию от жителей Ленинского округа.

Полицейские совместно с бойцами ОМОНа Росгвардии проверили эту торговую точку. Выяснили, что торговля ведутся в неустановленное время. Кроме того, продается спиртное без лицензии.

Также владельцы заведения не смогли предоставить стражам правопорядка никаких сопроводительных документов на спиртосодержащую продукцию, находящуюся в реализации.

Всего в ходе проверки полицейские изъяли более 50 литров алкогольной продукции, находящейся в незаконном обороте.

По решению суда виновных может ожидать крупный штраф от 200 тысяч рублей и конфискация изъятой алкогольной продукции.