В Мурманске сгорела маршрутка

Микроавтобус в огне. Сегодня в Первомайском районе Мурманска сгорела маршрутка.

Случилось это в половине второго. Недалеко от перекрестка Кольского проспекта и улицы Беринга. Микроавтобус с пассажирами, следовал по десятому маршруту из центра города на юг - и загорелся на ходу. Предположительно огонь возник в моторном отсеке.

Как только началось задымление, водитель остановил маршрутку, и все пассажиры вышли из нее. Пострадавших нет. А вот сам транспорт восстановить будет нелегко. На месте работали два пожарных расчета. Огонь был потушен за 20 минут.