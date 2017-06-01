16+
:
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

В Мурманске сгорела маршрутка

20:0601 июня 2017Просмотров: 84

Микроавтобус в огне. Сегодня в Первомайском районе Мурманска сгорела маршрутка.

Случилось это в половине второго. Недалеко от перекрестка Кольского проспекта и улицы Беринга. Микроавтобус с пассажирами, следовал по десятому маршруту из центра города на юг - и загорелся на ходу. Предположительно огонь возник в моторном отсеке.

Как только началось задымление, водитель остановил маршрутку, и все пассажиры вышли из нее. Пострадавших нет. А вот сам транспорт восстановить будет нелегко. На месте работали два пожарных расчета. Огонь был потушен за 20 минут.

Реклама
Читайте также
Связь в отдалёнку и создание тысяч рабочих мест. Марина Ковтун подписала несколько соглашений на экономическом форуме в ПетербургеС днём рождения, Cеверный флот!В Варангер-Фьорде прошли учения «Баренц-2017»200 тысяч квадратных метров мурманских дорог закатают асфальтом
Международный День защиты детей в Доме ремесел. «Солнце – это я, небо – это ты!»Артисты драмтеатра поздравили ребят с с Международным днем защиты детейРусская аквакультура: «У нас нет задачи засыпать дохлой рыбой каждую губу Мурманской области»С ЕГЭ по математике удалили одного школьника за мобильный телефонМурманчанин перевел около 8 тысяч рублей мошенникам за полис ОСАГОНОВАТЭК, Минпромторг РФ и правительство Мурманской области намерены заключить специальный инвестиционный контракт
Комментарии
Июнь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
29303112345678910111213141516171819202122232425262728293012
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс