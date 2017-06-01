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В Мурманской области незаконно охотились на диких северных оленей и птиц

12:4501 июня 2017Просмотров: 310

Сотрудниками отдела госохотнадзора  совместно с сотрудниками полиции на территории Терского района в 8 км от оз. Сергоозера были задержаны 4 человека - три жителя Санкт-Петербурга и житель Тульской области.  

С 21 по 24 мая одним из задержанных осуществлялась незаконная охота. Мужчина убил двух северных оленей, двух особей тетерева и одну куропатку.

Охота в этот период на этих животных запрещена. Ущерб государству от незаконной охоты составил 98 890 рублей.    

Сотрудниками госохотнадзора и полиции изъяты туши животных и птиц, а также оружие, из которого предположительно были убиты дикие северные олени и птицы.

Дознавателем МО МВД России «Кандалакшский» возбуждено уголовное дело. Одному из  граждан в настоящее время предъявлено уведомление о подозрении в совершении преступления.

Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет или без такового.

 По информации, поступившей из органов полиции, в настоящее время правоохранительным органом назначены баллистическая и другие экспертизы, проводятся следственные действия и оперативные мероприятия.

 

 

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