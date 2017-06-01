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В Мурманской области пешеходы были пойманы 29 раз на нарушении ПДД

12:0001 июня 2017Просмотров: 99

При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 399 нарушений Правил дорожного движения.

29 нарушений допущено пешеходами, 11 – несовершеннолетними участниками дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 11 водителей.

Выявлено 21 нарушение, связанное с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 175 нарушений ПДД.

5 водителей было задержано за неуплату административных штрафов.

Всего было оформлено 57 столкновений с материальным ущербом (без пострадавших), сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Мурманской области.

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