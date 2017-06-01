В мурмашинской исправительной колонии №18 прошел День открытых дверей

Сотрудники воспитательной службы мурмашинской исправительной колонии строгого режима №18 провели мероприятие для семей положительно характеризующихся осужденных.

В этот раз на День открытых дверей были приглашены родственники осужденных двух отрядов.

После традиционного инструктажа в сопровождении сотрудников ИК-18 гости учреждения посетили школу, функционирующую при колонии. Директор школы рассказала о процессе обучения осужденных, отметила их успехи и победы в ряде дистанционных конкурсов и олимпиад.

Затем участники встречи посетили православный храм «Святых апостолов Петра и Павла», действующий в стенах колонии с 2005 года, где каждый желающий имел возможность помолиться и поставить свечи за здравие своих родных и близких. Также гостям учреждения показали спортивный зал, где осуждённые занимаются различными видами спорта.

Во время визита граждане задавали представителям руководства и начальникам отрядов интересующие их вопросы, сообщает пресс-лужба УФСИН России по Мурманской области.

В заключение мероприятия осужденным и их родственникам было предоставлено время для неформального общения, завершившееся традиционным чаепитием.

Параллельно по времени День открытых дверей по схожей программе состоялся и в мурманском СИЗО-1, куда на встречу с осуждёнными, отбывающими наказание в отряде хозяйственного обслуживания, пришли 17 человек.