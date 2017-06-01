В «Пасвике» продолжается весенний учет водоплавающих птиц

Стартовал второй этап весенней переписи пернатых, обитающих на реке Паз. Его проводят сотрудники «Пасвика» и трехстороннего трансграничного парка «Пасвик-Инари», в состав которого входит российский заповедник.



Работа по учету водоплавающих птиц в «Пасвике» проводится дважды в год: в конце весны - начале лета, когда птицы прилетают в Кольское Заполярье, и осенью, когда они покидают насиженные места. Такие международные мероприятия на трансграничной территории реализуются уже 23 года, сообщает kn51.ru.

В этом году первый весенне-летний учет водоплавающих птиц состоялся 24 мая, в нем приняли участие сотрудники «Пасвика», норвежские специалисты центра NIBIO Svanhovd, а также представители Пограничных комиссариатов обеих стран. В течение дня орнитологи двух стран параллельно друг другу идут на лодках вдоль берегов реки Паз, каждая группа отмечает на карте местоположение птиц и гнездовий, затем данные сравниваются и составляется ведомость учета.

Во время первого учета пернатых на территории реки Паз зафиксировано более 2 тысяч птиц. Об этом Kn51 рассказала заместитель директора по научной работе «Пасвика» Наталья Поликарпова. Отмечено 46 видов птиц, самыми многочисленными оказались такие, как лебедь-кликун, гуменник, хохлатая чернеть, гоголь, длинноносый крохаль, щеголь и полярная крачка.

1 июня, во второй день учета водоплавающих пернатых, в работе принимают участие представители трехстороннего парка «Пасвик-Инари». Запланирована аналогичная работа по учету птиц, также будет составлена полная перепись по его результатам. Следующий подсчет птиц на территории реки Паз состоится в конце лета-начале осени: перед тем, как птицы отправятся на юг.





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