В Санкт-Петербурге начал работу экономический форум

Аэропорт Пулково сообщил, что получил заявки на обслуживание 220 бизнес-джетов и самолетов официальных делегаций в дни форума.

По данным организатора форума, фонда «Росконгресс», участие предварительно подтвердили представители 66 стран, свыше 250 глав иностранных корпораций и 700 топ-менеджеров российских компаний. Делегация Мурманской области также принимает участие в мероприятии.

На форуме выступит президент России Владимир Путин, сообщает Российская газета.

А почетным гостем в этом году станет премьер-министр Индии Нарендра Моди.