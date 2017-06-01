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В Санкт-Петербурге начал работу экономический форум

13:1001 июня 2017Просмотров: 89

Аэропорт Пулково сообщил, что получил заявки на обслуживание 220 бизнес-джетов и самолетов официальных делегаций в дни форума.

По данным организатора форума, фонда «Росконгресс», участие предварительно подтвердили представители 66 стран, свыше 250 глав иностранных корпораций и 700 топ-менеджеров российских компаний. Делегация Мурманской области также принимает участие в мероприятии.

На форуме выступит президент России Владимир Путин, сообщает Российская газета.

А почетным гостем в этом году станет премьер-министр Индии Нарендра Моди.

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