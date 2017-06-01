16+
!
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Юные экскурсоводы перенимали опыт

12:3801 июня 2017Просмотров: 38

Музейная жизнь мончегорских школьников - участников клуба «Бюро юных экскурсоводов» продолжается. Еженедельно они посещают экспозиции в разных городах Кольского Заполярья, сообщает kn51.ru.

Они уже побывали в Мурманске и Кировске, а на минувшей неделе в мончегорском Музее истории города им рассказали о Почетном жителе Мончегорска - краеведе, журналисте, писателе и поэте Геннадии Лейбензоне.

Главный хранитель музея Мария Омельченко познакомила ребят с биографией их земляка, показала собранный им архив: десятки папок с фотографиями и бесценной информацией о родном крае, людях, Мончегорске и градообразующем предприятии - комбинате «Североникель» и Кольской ГМК.

- Юные экскурсоводы с интересом воспринимали рассказ о клубе «Солнце», созданном Геннадием Анатольевичем, который превратился в настоящее молодежное движение. Ребята рассматривали документы, перечитывали письма своих сверстников бойцам 10-й Гвардейской дивизии, защищавшей Кольской Заполярье во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

К слову, именно с подачи Геннадия Лейбензона одна из улиц Мончегорска названа в честь этого легендарного боевого подразделения, - рассказала Kn51 зав. сектором краеведения центральной детской библиотеки Надежда Солдатова. - Также школьники посмотрели фильм «Прогулки по Мончегорску», где главный рассказчик - Геннадий Анатольевич.

По словам Надежды Солдатовой, эта информация обязательно пригодится юным экскурсоводам. Ведь именно они будут работать в музее Геннадия Лейбензона, который планируют открыть в центральной детской библиотеке по проекту «Хранители времени». Этот проект вошел в число победителей конкурса социнициатив «Норникеля» (компонент благотворительной программы «Мир новых возможностей») и реализуется при содействии компании.


Фото сайта kn51.ru

Читайте также
Сегодня исполняется 145 лет со дня рождения Федора Андреевича МатисенаВ художественном музе открывается выставка «Лес» норвежского фотографа Пера БернтсенаВ Мурманской области пешеходы были пойманы 29 раз на нарушении ПДДЖитель Апатитов напал с ножом на своего знакомого
1 июня в Мурманской области алкоголь не продаютВ Мурманске разбился мотоциклистВ Мурманске автобусы №3Т,4Т,6Т переходят на летнее расписаниеВ Баренцевом море прошли международные учения «Баренц-2017»Прокуратура Печенгского района добивается закрытия сайта по продаже дипломов о высшем образованииИз-за непогоды по дороге в Териберку застрял автобус
Комментарии
Июнь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
29303112345678910111213141516171819202122232425262728293012
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс