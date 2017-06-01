Юные экскурсоводы перенимали опыт

Музейная жизнь мончегорских школьников - участников клуба «Бюро юных экскурсоводов» продолжается. Еженедельно они посещают экспозиции в разных городах Кольского Заполярья, сообщает kn51.ru.



Они уже побывали в Мурманске и Кировске, а на минувшей неделе в мончегорском Музее истории города им рассказали о Почетном жителе Мончегорска - краеведе, журналисте, писателе и поэте Геннадии Лейбензоне.

Главный хранитель музея Мария Омельченко познакомила ребят с биографией их земляка, показала собранный им архив: десятки папок с фотографиями и бесценной информацией о родном крае, людях, Мончегорске и градообразующем предприятии - комбинате «Североникель» и Кольской ГМК.

- Юные экскурсоводы с интересом воспринимали рассказ о клубе «Солнце», созданном Геннадием Анатольевичем, который превратился в настоящее молодежное движение. Ребята рассматривали документы, перечитывали письма своих сверстников бойцам 10-й Гвардейской дивизии, защищавшей Кольской Заполярье во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

К слову, именно с подачи Геннадия Лейбензона одна из улиц Мончегорска названа в честь этого легендарного боевого подразделения, - рассказала Kn51 зав. сектором краеведения центральной детской библиотеки Надежда Солдатова. - Также школьники посмотрели фильм «Прогулки по Мончегорску», где главный рассказчик - Геннадий Анатольевич.

По словам Надежды Солдатовой, эта информация обязательно пригодится юным экскурсоводам. Ведь именно они будут работать в музее Геннадия Лейбензона, который планируют открыть в центральной детской библиотеке по проекту «Хранители времени». Этот проект вошел в число победителей конкурса социнициатив «Норникеля» (компонент благотворительной программы «Мир новых возможностей») и реализуется при содействии компании.





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