16+
!
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Завтра в Мурманской области ожидается ожидается сильный ветер

12:5601 июня 2017Просмотров: 131

Облачная, днем с прояснениями погода. Небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер северо-восточный, северный ночью и утром в порывах 17-22 м/с, днем 13-18 м/с. Температура воздуха ночью от -1 до +4°, днем +2+7°.

Прогноз погоды на 2 июня  по городам области

Пункт

Температура воздуха

Осадки

ночью

днем

ночью

днем

Кандалакша

+2..+4

+5..+7

умеренные осадки

небольшие осадки

Умба

+1..+3

+4..+6

умеренные осадки

умеренные осадки

Полярные Зори

+2..+4

+4..+6

умеренные осадки

небольшие осадки

Апатиты

+2..+4

+4..+6

умеренные осадки

небольшие осадки

Кировск

0..+2

+3..+5

умеренные осадки

небольшие осадки

Ковдор

+1..+3

+5..+7

умеренные осадки

небольшие осадки

Мончегорск

+1..+3

+3..+5

умеренные осадки

небольшие осадки

Ловозеро

+1..+3

+2..+4

умеренные осадки

умеренные осадки

Оленегорск

+1..+3

+2..+4

небольшие осадки

небольшие осадки

Никель

0..+2

+2..+4

небольшие осадки

небольшие осадки

Заполярный

0..+2

+2..+4

небольшие осадки

небольшие осадки

Североморск

0..+2

+2..+4

небольшие осадки

небольшие осадки

Мурманск

0..+2

+2..+4

небольшие осадки

небольшие осадки

 

Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 2 июня

Температура воздуха

утром +1..+3

днем +2..+4

вечером +2..+4

Осадки

небольшие осадки

небольшие осадки

небольшие осадки

 

 

Читайте также
В Америке вывели из ангара самый большой в мире самолетМурманчанка пыталась приобрести авиабилеты на сомнительном интернет-сайтеВ Междуречье началось строительство мусоросортировочного комплексаВ Санкт-Петербурге начал работу экономический форум
50 литров контрафактного алкоголя изъяли мурманские полицейскиеВ Мурманской области незакоконно охотились на диких северных оленей и птицЮные экскурсоводы перенимали опытСегодня исполняется 145 лет со дня рождения Федора Андреевича МатисенаВ художественном музе открывается выставка «Лес» норвежского фотографа Пера БернтсенаВ Мурманской области пешеходы были пойманы 29 раз на нарушении ПДД
Комментарии
Июнь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
29303112345678910111213141516171819202122232425262728293012
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс