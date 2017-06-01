Завтра в Мурманской области ожидается ожидается сильный ветер

Облачная, днем с прояснениями погода. Небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер северо-восточный, северный ночью и утром в порывах 17-22 м/с, днем 13-18 м/с. Температура воздуха ночью от -1 до +4°, днем +2+7°.
Прогноз погоды на 2 июня по городам области
|
Пункт
|
Температура воздуха
|
Осадки
|
ночью
|
днем
|
ночью
|
днем
|
Кандалакша
|
+2..+4
|
+5..+7
|
умеренные осадки
|
небольшие осадки
|
Умба
|
+1..+3
|
+4..+6
|
умеренные осадки
|
умеренные осадки
|
Полярные Зори
|
+2..+4
|
+4..+6
|
умеренные осадки
|
небольшие осадки
|
Апатиты
|
+2..+4
|
+4..+6
|
умеренные осадки
|
небольшие осадки
|
Кировск
|
0..+2
|
+3..+5
|
умеренные осадки
|
небольшие осадки
|
Ковдор
|
+1..+3
|
+5..+7
|
умеренные осадки
|
небольшие осадки
|
Мончегорск
|
+1..+3
|
+3..+5
|
умеренные осадки
|
небольшие осадки
|
Ловозеро
|
+1..+3
|
+2..+4
|
умеренные осадки
|
умеренные осадки
|
Оленегорск
|
+1..+3
|
+2..+4
|
небольшие осадки
|
небольшие осадки
|
Никель
|
0..+2
|
+2..+4
|
небольшие осадки
|
небольшие осадки
|
Заполярный
|
0..+2
|
+2..+4
|
небольшие осадки
|
небольшие осадки
|
Североморск
|
0..+2
|
+2..+4
|
небольшие осадки
|
небольшие осадки
|
Мурманск
|
0..+2
|
+2..+4
|
небольшие осадки
|
небольшие осадки
Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 2 июня
|
Температура воздуха
|
утром +1..+3
|
днем +2..+4
|
вечером +2..+4
|
Осадки
|
небольшие осадки
|
небольшие осадки
|
небольшие осадки