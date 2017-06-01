Завтра в Мурманской области ожидается ожидается сильный ветер

Облачная, днем с прояснениями погода. Небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер северо-восточный, северный ночью и утром в порывах 17-22 м/с, днем 13-18 м/с. Температура воздуха ночью от -1 до +4°, днем +2+7°.

Прогноз погоды на 2 июня по городам области

Пункт Температура воздуха Осадки ночью днем ночью днем Кандалакша +2..+4 +5..+7 умеренные осадки небольшие осадки Умба +1..+3 +4..+6 умеренные осадки умеренные осадки Полярные Зори +2..+4 +4..+6 умеренные осадки небольшие осадки Апатиты +2..+4 +4..+6 умеренные осадки небольшие осадки Кировск 0..+2 +3..+5 умеренные осадки небольшие осадки Ковдор +1..+3 +5..+7 умеренные осадки небольшие осадки Мончегорск +1..+3 +3..+5 умеренные осадки небольшие осадки Ловозеро +1..+3 +2..+4 умеренные осадки умеренные осадки Оленегорск +1..+3 +2..+4 небольшие осадки небольшие осадки Никель 0..+2 +2..+4 небольшие осадки небольшие осадки Заполярный 0..+2 +2..+4 небольшие осадки небольшие осадки Североморск 0..+2 +2..+4 небольшие осадки небольшие осадки Мурманск 0..+2 +2..+4 небольшие осадки небольшие осадки

Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 2 июня