Житель Апатитов напал с ножом на своего знакомого

Поздно вечером 30 мая 2017 года наряд группы задержания Отдела вневедомственной охраны по г. Апатиты получил указание проследовать на вызов, поступивший в полицию.

Жильцы пожаловались на шум в соседней квартире. Сотрудники Росгвардии, прибыв на место, обнаружили раненного ножом молодого человека.

В квартире кроме него было еще трое человек. Как оказалось, компания молодых людей (две девушки и двое мужчин) распивала спиртные напитки.

Между мужчинами завязалась ссора, в ходе которой один из них схватился за нож.

Сотрудники вневедомственной охраны, задержав нападавшего, незамедлительно вызвали на место происшествия бригаду скорой медицинской помощи и следственно-оперативную группу МО МВД «Апатитский».

Получив указание доставить в отдел полиции задержанного и свидетелей, сотрудники Росгвардии вызвали наряд ППС для оказания помощи. Потерпевший был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба Росгвардии.

В настоящее время по данному факту правоохранительными органами проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.