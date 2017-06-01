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Житель Заполярного пытался переделать сигнальный пистолет под огнестрельное оружие

09:4901 июня 2017Просмотров: 28

В Заполярном  в квартире по ул. Юбилейная сотрудники уголовного розыска нашли переделанный сигнальный пистолет калибра 26 мм английского производства. Оружие  изъяли  и направили на экспертизу.

По  заключению эксперта, ствол пистолета переделали кустарным способом,  установили на нем вставки под охотничий шестнадцатимиллиметровый патрон.

В качестве подозреваемого задержан хозяин квартиры. Неработающий мужчина 1961 года рождения ранее не привлекался к уголовной ответственности, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.


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