Житель Заполярного пытался переделать сигнальный пистолет под огнестрельное оружие

В Заполярном в квартире по ул. Юбилейная сотрудники уголовного розыска нашли переделанный сигнальный пистолет калибра 26 мм английского производства. Оружие изъяли и направили на экспертизу.

По заключению эксперта, ствол пистолета переделали кустарным способом, установили на нем вставки под охотничий шестнадцатимиллиметровый патрон.

В качестве подозреваемого задержан хозяин квартиры. Неработающий мужчина 1961 года рождения ранее не привлекался к уголовной ответственности, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.





