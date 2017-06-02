Активисты экологической организации подготовили для мурманчан развлекательную программу к Дню охраны окружающей среды

5 июня весь мир отмечает День охраны окружающей среды, а в России c 2007 года празднуют и День эколога. В преддверии этого дня активисты организации «Природа и молодежь» подготовили развлекательную программу для мурманчан.

4 июня с 14 до 18 часов будут работать 3 площадки:

Фитокроссинг – обмен домашними и садовыми растениями.

Буккроссинг – обмен книгами.

Фримаркет – приноси свои вещи и забирай другие.

Всех гостей мероприятия ждет вегетарианское угощение с травяным чаем.

Узнать подробности о программе можно в группе мероприятия Вконтакте.