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Активисты экологической организации подготовили для мурманчан развлекательную программу к Дню охраны окружающей среды

14:5802 июня 2017Просмотров: 74

5 июня весь мир отмечает День охраны окружающей среды, а в России c 2007 года празднуют и День эколога. В преддверии этого дня активисты организации «Природа и молодежь» подготовили развлекательную программу для мурманчан.

4 июня с 14 до 18 часов будут работать 3 площадки:

Фитокроссинг – обмен домашними и садовыми растениями.
Буккроссинг – обмен книгами.
Фримаркет – приноси свои вещи и забирай другие.

Всех гостей мероприятия ждет вегетарианское угощение с травяным чаем.

Узнать подробности о программе можно в группе мероприятия Вконтакте

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