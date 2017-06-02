Дорожная полиция задержала 9 нетрезвых водителей в Мурманской области

При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 432 нарушения Правил дорожного движения.

29 нарушений допущено пешеходами, 14 – несовершеннолетними участниками дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 9 водителей.

Выявлено 6 нарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 201 нарушение ПДД. 7 водителей были задержаны за неуплату административных штрафов.

Всего было оформлено 56 столкновений с материальным ущербом (без пострадавших), сообщает