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Дорожная полиция задержала 9 нетрезвых водителей в Мурманской области

11:0002 июня 2017Просмотров: 99

При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 432 нарушения Правил дорожного движения.

29 нарушений допущено пешеходами, 14 – несовершеннолетними участниками дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 9 водителей.

Выявлено 6 нарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 201 нарушение ПДД. 7 водителей были задержаны за неуплату административных штрафов.

Всего было оформлено 56 столкновений с материальным ущербом (без пострадавших), сообщает 

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