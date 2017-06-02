Кировские рабочие едва не убили ребенка, очищая крышу от снега

В Кировске перед судом предстанет 31-летний руководитель фирмы «Развитие», обвиняемый в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей, повлекших причинение легкого вреда здоровью ребенка.

Как стало известно, в конце марта 2017 года, днем, когда 11-летний ребенок возвращался из школы, ему на голову упал кусок льда, сброшенный рабочими с крыши.

Обвиняемый, являясь руководителем компании «Развитие», не проконтролировал соблюдение подчиненными сотрудниками норм безопасности и обеспечение охраны опасной зоны, в результате чего ребенок получил закрытую черепно-мозговую травмы.

Во время расследования обвиняемый в полном объеме возместил причиненный материальный и моральный вред, сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.