16+
:
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Кировские рабочие едва не убили ребенка, очищая крышу от снега

12:3202 июня 2017Просмотров: 65

В Кировске перед судом предстанет 31-летний руководитель фирмы «Развитие», обвиняемый в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей, повлекших причинение легкого вреда здоровью ребенка.

Как стало известно, в конце марта 2017 года, днем, когда 11-летний ребенок возвращался из школы, ему на голову упал кусок льда, сброшенный рабочими с крыши.

Обвиняемый, являясь руководителем компании «Развитие», не проконтролировал соблюдение подчиненными сотрудниками норм безопасности и обеспечение охраны опасной зоны, в результате чего ребенок получил закрытую черепно-мозговую травмы.

Во время расследования обвиняемый в полном объеме возместил причиненный материальный и моральный вред, сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Читайте также
Полиция ищет очевидцев ДТП в районе торгового центра Мурманск МоллВ Кировске по кладбищу бродит голодный медведьЗавтра в Мурманской области ожидаются осадкиПервый круиз на Землю Франца-Иосифа стартует из Мурманска 14 июня
В Мурманской области экзамены по выбору у девятиклассников прошли в штатном режиме«Норникель» и Забайкальский край подписали соглашение о сотрудничествеВ Мурманской области начался второй этап операции «Тонировка»Алексей Венедиктов: Честность – лучшая политикаВ Мурманской области - ухудшение погодных условийПраздник в Териберке переносят из-за погоды
Комментарии
Июнь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
29303112345678910111213141516171819202122232425262728293012
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс