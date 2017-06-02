Китайский седан Lifan Murman получил название в честь ледокола «Мурманск»

В июле этого года на российский авторынок войдет новый китайский премиальный седан – Lifan Murman. Примечательно, но в КНР данная модель носит имя 820. В нашей стране автомобиль назвали иначе – Murman, в честь ледокола «Мурманск», сообщает daily-motor.ru.

Новинку уже называют одним из главных конкурентов Тойота Камри, а также Ford Mondeo, Kia Optima и других автомобилей.

В базовой комплектации новый Лифан Мурман будет предлагаться на российском авторынке по цене менее, чем в 1 миллион рублей, что станет его главным преимуществом перед соперниками.

Автомобиль оснастят 1,8-литровым двигателем, работающим в связке с 5-ступенчатой МКПП, а также 2,4-литровым агрегатом с 6-диапазонным «автоматом».

Официальные цены на данную модель будут объявлены ближе к ее старту продаж в России.

Фото сайта daily-motor.ru