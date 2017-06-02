16+
:
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Китайский седан Lifan Murman получил название в честь ледокола «Мурманск»

10:5502 июня 2017Просмотров: 100

В июле этого года на российский авторынок войдет новый китайский премиальный седан – Lifan Murman. Примечательно, но в КНР данная модель носит имя 820. В нашей стране автомобиль назвали иначе – Murman, в честь ледокола «Мурманск», сообщает daily-motor.ru.

 Новинку уже называют одним из главных конкурентов Тойота Камри, а также Ford Mondeo, Kia Optima и других автомобилей.

 В базовой комплектации новый Лифан Мурман будет предлагаться на российском авторынке по цене менее, чем в 1 миллион рублей, что станет его главным преимуществом перед соперниками.

 Автомобиль оснастят 1,8-литровым двигателем, работающим в связке с 5-ступенчатой МКПП, а также 2,4-литровым агрегатом с 6-диапазонным «автоматом».

 Официальные цены на данную модель будут объявлены ближе к ее старту продаж в России.

 

Фото сайта daily-motor.ru

Читайте также
Необъяснимо, но факт: холодная погода оказала поддержку российской промышленности«Норникель» выступил за сохранение ранней пенсии в АрктикеВ День защиты детей в Центре семейного чтения Мончегорска состоялся праздник для ребятниДорожная полиция задержала 9 нетрезвых водителей в Мурманской области
Полиция разыскивает без вести пропавшего мурманчанинаРоссия сняла запрет на турецкие огурцы и клубникуВ Мурманск зашло научно-исследовательское судно «Вячеслав Тихонов»Сегодня 1866 выпускников школ Мурманской области сдают ЕГЭ по математикеНа выходных в Териберке пройдёт областной праздник «Териберская волна»WWF подготовил для рыбопромысловиков программу для картирования донных экосистем в Баренцовом море
Комментарии
Июнь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
29303112345678910111213141516171819202122232425262728293012
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс